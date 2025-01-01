Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 12Folge 2038
Folge 2038: Mama statt Oma

44 Min.Ab 12

Olaf und seine Frau Nadine versuchen seit Jahren erfolglos, ein Kind zu bekommen. Da trifft es sie umso mehr, dass Olafs 60-jährige Mutter Helene ihr Mutterglück nicht einmal auf deren Hochzeit zurückhalten kann. Hat Olaf daraufhin einen zwielichtigen Typen beauftragt, seine Mutter zu entführen, um sie anschließend in einem Wald auszusetzen? Schließlich zeigte sich auch die Hochzeitsgesellschaft schockiert über die überraschende Schwangerschaft und das Verhalten von Helene ...

SAT.1
