Folge 2048: Kinderreich und kriminell
Als die 16-jährige Hannah einen brutalen Raubüberfall begeht, steht ihre Mutter vor einem Rätsel: Wie konnte ihre Tochter nur so plötzlich auf die schiefe Bahn geraten? Hannah behauptet, ihr Stiefvater Carlo habe sie verprügelt und zu dem Raubüberfall gezwungen. Tatsächlich ist der 38-Jährige kein unbeschriebenes Blatt. Hat sich Carlo mit Vorsatz in die Großfamilie eingeschlichen, um aus den sechs Kindern eine Diebesbande zu machen?
