SAT.1Staffel 12Folge 2046
44 Min.Ab 12

Die 17-jährige Leonie soll für den bestialischen Mord an ihrem Lehrer Dr. Müller verantwortlich sein. Doch sie kann sich angeblich an nichts erinnern. War ihr Hass auf ihren Lehrer so groß, dass er sterben musste? Schließlich hat er dafür gesorgt, dass sich sein Sohn Maurice von Leonie getrennt hat. Maurice war ihre erste große Liebe. Ausgerechnet seit der Tatnacht ist er nicht mehr aufzufinden ...

SAT.1
