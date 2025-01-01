Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 2050
44 Min.Ab 12

Vermieterin Carmen ist davon überzeugt, dass die zwölfjährige Emma zur Kinderarbeit gezwungen wird. Der Verdacht kommt auf, als sie das Mädchen mit blauen Flecken übersäht im Kiosk ihrer Mutter arbeiten sieht. Nach dem Tod ihres Mannes muss die Analphabetin Annette den Kiosk ganz alleine führen und scheint mit der Aufgabe gänzlich überfordert zu sein. Nötigt sie Emma deshalb zur Kinderarbeit oder ist der Grund für Emmas Verletzungen ganz woanders zu suchen?

