Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 12Folge 2045
Folge 2045: Leistungsdruck

44 Min.Ab 12

Die 15-jährige Ronja soll von ihrer ehrgeizigen Stiefmutter Anne wegen einer Zwei in Mathe so heftig geschlagen worden sein, dass sie sich einen Jochbeinbruch zugezogen hat. Anne stellt Ronja als Lügnerin hin, die versucht, die Aufmerksamkeit ihres Vaters zurückzugewinnen. Doch als Ronja immer mehr Details über ihre Stiefmutter preisgibt, bekommt nicht nur ihr Vater Werner Zweifel an den Mutterqualitäten seiner neuen Ehefrau. Was geht wirklich vor sich, wenn er in der Arbeit ist?

