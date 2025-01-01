Richterin Barbara Salesch
Folge 2032: Krieg der Kulturen
44 Min.Ab 12
Eine Gruppe Neonazis verbreitet in einer Hochhaussiedlung Angst und Schrecken. Doch plötzlich ist der 22-jährige Anführer Dennis tot. Jemand hat einen Molotowcocktail in den Kellerraum geworfen, in dem er sich regelmäßig mit seinen Kumpels traf. Hat den grausamen Mord tatsächlich die 16-jährige Türkin Hülya begangen, weil Dennis sie zuvor vergewaltigt hat? Doch sie bestreitet sowohl ihre Schuld, als auch die Vergewaltigung. Was hat Hülya für ein Geheimnis?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
