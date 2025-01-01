Richterin Barbara Salesch
Folge 2042: Eigenheim(lichkeit)
44 Min.Ab 12
Nachdem Jana bei ihrem Mann Fotos von anderen Kindern entdeckt hat, kommt bei ihr der Verdacht auf, dass er ein Doppelleben führt. Ist er etwa der Vater? Als Mark auf der Autobahn mit einer unbekannten Beifahrerin verunglückt, ist sich Jana sicher, dass es sich dabei um seine Geliebte handelt. Mark bestreitet das und erhebt seinerseits schwere Vorwürfe. Jana soll die Reifen seines Wagens manipuliert haben, um ihn umzubringen. Würde die zweifache Mutter so weit gehen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
