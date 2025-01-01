Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ohne Los kein Moos

SAT.1Staffel 12Folge 2051
44 Min.Ab 12

Rockerbraut Franka wurde entführt! Angeklagt ist die arbeitslose Heidi, die von Frankas Ehemann Alex 20.000 Euro Lösegeld erpressen wollte. Heidi wusste von Alex' großem Gewinn bei einer Tombola. Wollte Heidi durch die Entführung ihr Hartz IV-Geld aufbessern? Oder steckt Mannis Rockerkollege Werner dahinter, der alleine eine Haftstrafe für eine Tat absitzen musste, die er offensichtlich gemeinsam mit Alex begangen hatte?

