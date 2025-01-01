Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Bombenstimmung

SAT.1Staffel 12Folge 2053
Bombenstimmung

BombenstimmungJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2053: Bombenstimmung

44 Min.Ab 12

"Bombenstimmung" bei Familie Menge: Seitdem die attraktive Sandra mit dem wesentlich jüngeren Marc zusammen ist, geht ihre 16-jährige Tochter Lisa auf die Barrikaden. Sie hasst Marc abgrundtief und versucht alles, um ihn und ihre Mutter auseinanderzubringen. Was verschweigt Lisa ihrer Mutter? Spielt Marc womöglich ein falsches Spiel? Und wer hat die tickende Zeitbombe unter sein Bett gelegt, während er nichtsahnend darin schlief?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen