Von vielen Bienen und einer BlumeJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 2054: Von vielen Bienen und einer Blume
44 Min.Ab 12
Die lesbische Mira beteuert, keinen Sex mit einem Mann gehabt zu haben. Doch ihre Schwangerschaft besagt etwas anderes. Für ihre Lebensgefährtin Susanne ist klar, dass Mira sie mit einem Mann betrogen hat, um sich endlich ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Susanne will nur noch eines wissen: Wer ist der Vater des Kindes? Hat Mira aus Verzweiflung tatsächlich versucht, Susanne zu erschlagen, um ihren Fehltritt und die daraus resultierende Schwangerschaft geheimzuhalten?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1