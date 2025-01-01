Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Sex hinter Gittern

SAT.1Staffel 12Folge 2060
Sex hinter Gittern

Sex hinter GitternJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2060: Sex hinter Gittern

44 Min.Ab 12

Wurde der 19-jährige Häftling Timo in seiner Gefängniszelle von der attraktiven JVA-Beamtin Regina grob misshandelt und zum Sex gezwungen? Regina behauptet, dass sie mit Timo in dessen Zelle nur geredet habe. Woher stammen dann aber die unzähligen Hämatome an Timos Körper und die Einschnitte an seinen Handgelenken? Ist Regina tatsächlich eine machtbesessene, sexgierige Frau? Hat sie eine dunkle Seite, von der ihr Ehemann Jörg nichts ahnt?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen