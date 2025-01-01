Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Heiraten is' nich'!

SAT.1Staffel 12Folge 2062
Heiraten is' nich'!

Heiraten is' nich'!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2062: Heiraten is' nich'!

44 Min.Ab 12

Linda soll ihrer 18-jährigen Tochter Sina kurz vor ihrer Hochzeit mit dem Kenianer Zaid verboten haben, einen Schwarzen zu heiraten. Als Linda wenig später schwer verletzt in ihrer Wohnung aufgefunden wird, steht die Polizei vor einem Rätsel: Hat sich Zaid wegen dem rassistischen Verhalten seiner künftigen Schwiegermutter gerächt, oder hat Linda sich die Verletzungen etwa selbst zugefügt? Sina ist sich sicher: Ihre Mutter würde alles tun, damit sie keinen Ausländer heiratet ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen