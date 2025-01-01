Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Rapunzels Rache

SAT.1Staffel 12Folge 2065
Rapunzels Rache

Rapunzels RacheJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2065: Rapunzels Rache

44 Min.Ab 12

Als ihr Vater eine neue Frau kennenlernt, beginnt für die 16-jährige Nora ein Albtraum. Angeblich sperrt Diana den Teenager regelmäßig in sein Zimmer ein und schlägt auch mal zu. Als dann die Wohnung in Flammen steht und Nora sich in letzter Minute über den Balkon retten kann, steht für sie fest: Diana wollte sie umbringen! Denkt sie sich diese Geschichte aus, um die ungeliebte Frau loszuwerden? Oder verbirgt Diana hinter ihrer Sauberfrau-Fassade wirklich ein dunkles Geheimnis?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen