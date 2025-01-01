Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 12Folge 2070
44 Min.Ab 12

Die 17-jährige Julia hat eine Affäre mit dem verheirateten Familienvater und Berufschullehrer Stefan Renzel. Sie träumt von einer festen Beziehung mit ihm. Doch als Stefan nach einer Schulparty plötzlich blutüberströmt in einem Nebenraum gefunden wird, fällt der Verdacht auf Julia. Hat sie sich an ihm rächen wollen, weil mittlerweile Schluss ist? Oder hat sich Stefan auch im Kollegenkreis unbeliebt gemacht? Seit dem verübten Anschlag auf ihn liegt er im Koma!

