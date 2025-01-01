Richterin Barbara Salesch
Folge 2070: Back dir deine Zukunft
44 Min.Ab 12
Die 17-jährige Julia hat eine Affäre mit dem verheirateten Familienvater und Berufschullehrer Stefan Renzel. Sie träumt von einer festen Beziehung mit ihm. Doch als Stefan nach einer Schulparty plötzlich blutüberströmt in einem Nebenraum gefunden wird, fällt der Verdacht auf Julia. Hat sie sich an ihm rächen wollen, weil mittlerweile Schluss ist? Oder hat sich Stefan auch im Kollegenkreis unbeliebt gemacht? Seit dem verübten Anschlag auf ihn liegt er im Koma!
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1