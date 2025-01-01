Richterin Barbara Salesch
Folge 2071: Heiße Nacht im Wohnwagen
44 Min.Ab 12
Nur knapp kommt die 18-jährige Jenny mit dem Leben davon, als der Wohnwagen abbrennt, in dem sie als Prostituierte gearbeitet hat. Ihre eigene Mutter soll das Feuer gelegt haben, um Jenny so zu entstellen, dass kein Freier mehr ihre Dienste in Anspruch nimmt. Aber würde die besorgte Frau so weit gehen? Und warum war Jennys Stiefvater kurz vor dem Brandanschlag in ihrem Wohnwagen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1