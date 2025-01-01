Richterin Barbara Salesch
Folge 2072: Der Mond ist aufgegangen
44 Min.Ab 12
Nach dem Tod ihres Lebensgefährten Julian stürzt sich Steffi in eine Beziehung mit Axel. Fortan denkt sie nur noch an sich und hat immer weniger Zeit für ihre Kinder Lena und Anton. Als Axel und Steffi für zwei Tage wegfahren, zieht sich Anton, der alleine zu Hause war, schwere Verbrennungen zu. Steffi schwört, dass die Großeltern väterlicherseits auf die Kinder aufpassen sollten. Doch die fallen aus allen Wolken. Stellen die Großeltern sie absichtlich als schlechte Mutter dar?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1