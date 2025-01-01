Richterin Barbara Salesch
Folge 2073: Thailändische Träume
44 Min.Ab 12
Für Kim war es die große Liebe: Gabelstaplerfahrer Harald, den sie am Strand kennengelernt hat. Doch zurück in Deutschland ist von Romantik nichts mehr zu spüren. Hat Harald nun versucht, Kim umzubringen, weil sie ihm lästig wurde? Oder hat sich Kim aus Verzweiflung und verschmähter Liebe aus dem vierten Stock gestürzt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1