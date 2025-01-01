Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 2073
44 Min.Ab 12

Für Kim war es die große Liebe: Gabelstaplerfahrer Harald, den sie am Strand kennengelernt hat. Doch zurück in Deutschland ist von Romantik nichts mehr zu spüren. Hat Harald nun versucht, Kim umzubringen, weil sie ihm lästig wurde? Oder hat sich Kim aus Verzweiflung und verschmähter Liebe aus dem vierten Stock gestürzt?

SAT.1
