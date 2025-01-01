Richterin Barbara Salesch
Folge 2075: Gespaltene Gefühle
44 Min.Ab 12
Als Faridas Adoptivsohn Noah kommentarlos seine Sachen packt und zu seiner leiblichen Mutter Birgit zieht, bricht für sie eine Welt zusammen. Sie versteht Noah einfach nicht - hat sich Birgit doch jahrelang nicht um ihn gekümmert und keinerlei Interesse an ihm gezeigt. Hat Farida aus Verzweiflung heraus mit Steinen nach Birgit geworfen oder ist der Täter in ihrem Umfeld zu suchen? Ihr Sohn Justin ist schließlich schon öfter mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1