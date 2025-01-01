Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 12Folge 2075
Folge 2075: Gespaltene Gefühle

44 Min.Ab 12

Als Faridas Adoptivsohn Noah kommentarlos seine Sachen packt und zu seiner leiblichen Mutter Birgit zieht, bricht für sie eine Welt zusammen. Sie versteht Noah einfach nicht - hat sich Birgit doch jahrelang nicht um ihn gekümmert und keinerlei Interesse an ihm gezeigt. Hat Farida aus Verzweiflung heraus mit Steinen nach Birgit geworfen oder ist der Täter in ihrem Umfeld zu suchen? Ihr Sohn Justin ist schließlich schon öfter mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

