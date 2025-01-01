Richterin Barbara Salesch
Folge 2082: Der Feind in mir
44 Min.Ab 12
Als Berufssoldat Sebastian von einem Auslandseinsatz nach Hause kommt, ist er geschockt: Seine 31-jährige Ehefrau Nele hat sich vorsorglich und ohne sein Wissen Brüste und Eierstöcke entfernen lassen. Erst kürzlich war bei ihr ein besonders hohes Risiko an Krebs zu erkranken festgestellt worden. Hat Sebastian Maren, die Gynäkologin und beste Freundin seiner Frau, wirklich schwer verletzt und ihre Praxis zu Kleinholz verarbeitet? Oder hatte Maren noch weitere Feinde?
