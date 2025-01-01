Richterin Barbara Salesch
Folge 2086: Die nackte Wahrheit
44 Min.Ab 12
Für Marie ist der beinahe fanatische Nudismus ihrer Mutter Regina unerträglich. Die Auseinandersetzung der beiden Frauen erreicht ihren Höhepunkt auf Maries 18. Geburtstagsfeier, wo Regina unerwartet auftaucht und blank zieht. Kurz danach muss man ihr in einer gefährlichen Not-OP eine auf die Haut geklebte Bluse entfernen. Doch hat sich tatsächlich Tochter Marie zu diesem folgenschweren Schritt entschieden?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1