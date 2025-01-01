Das Gesicht, das er schuf ...Jetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 2088: Das Gesicht, das er schuf ...
44 Min.Ab 12
"Ich habe ein allerletztes Geschenk für dich!" An diese Worte denkt das bildhübsche Model Lara, als sie Opfer eines grausamen Säureanschlags wird. Hat ihr Freund Tobias ihr tatsächlich das Gesicht verätzt, weil sie mit ihm Schluss gemacht hat? Laras Mutter glaubt fest an Tobias' Unschuld. Aber wer wollte die 19-Jährige dann für immer entstellen?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1