Richterin Barbara Salesch
Folge 2089: An Gold gekettet
44 Min.Ab 12
Der Türke Metin wurde von seinem traditionsstrengen Vater zwangsverheiratet, weil er zur Schande seiner Familie eine deutsche Frau liebt. Als Metins Frau Gül kurze Zeit später ermordet aufgefunden wird, ist für die Angehörigen klar: Gül musste sterben, damit Metin mit seiner deutschen Freundin ein freies Leben führen kann. Metin bestreitet die Vorwürfe verzweifelt. Wer hat der schönen Türkin die Kehle durchgeschnitten? Hatte sie womöglich ein dunkles Geheimnis?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
