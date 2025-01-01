Richterin Barbara Salesch
Folge 2090: It's a beautiful death
44 Min.Ab 12
Die 17-jährige Paulina wird von ihrer Mutter tot in der Badewanne gefunden. Zunächst sieht alles nach einem Selbstmord aus. Doch schnell geraten die reichen Internatsschüler Constantin und Maximilian in Verdacht. Wollten sie den perfekten Mord begehen? Beide Schüler bestreiten die Tat und beschuldigen sich gegenseitig. Aber wer lügt? Oder war am Ende doch alles ganz anders?
