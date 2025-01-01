Richterin Barbara Salesch
Folge 2098: Ein Löffelchen für Omi
43 Min.Ab 12
Oma Edith versorgt ihren Enkel Pepe heimlich mit Drogen. Sie sieht darin die einzige Chance, den Jungen vor dem totalen Absturz zu bewahren. Als Pepes Junkie-Freundin Jojo davon Wind bekommt und zum schnorrenden Dauergast wird, setzt Edith sie vor die Tür. Hat sich Jojo an Ediths Drogen bedient und die Rentnerin deswegen brutal verletzt? Oder hatte noch jemand anderes Interesse an dem Drogenvorrat der 68-Jährigen?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1