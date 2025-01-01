Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Viel Lärm um Mist

SAT.1Staffel 12Folge 2099
Viel Lärm um Mist

Viel Lärm um MistJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2099: Viel Lärm um Mist

43 Min.Ab 12

Zootierpfleger quälen Praktikantin! Die 16-jährige Carla beteuert, ihre beiden Kollegen hätten sie im Wassergraben des Eisbärengeheges fast ertränkt und sexuell genötigt. Einer der Beschuldigten ist ihr Cousin! Würde er tatsächlich so eine Tat begehen? Oder hat Carla irgendeinen Grund, eine derartige Geschichte zu erfinden?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen