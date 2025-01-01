Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ist Kai schwul?

SAT.1Staffel 12Folge 2101
44 Min.Ab 12

"Mein Sohn ist schwul und ein Mörder!" Simone ist überzeugt, dass ihr Sohn Kai ihren Ehemann Frank erstochen hat. Ist Kai durchgedreht, weil er ständig von seinem Vater diskriminiert wurde? Er behauptet jedenfalls, nicht schwul zu sein und keinen Grund gehabt zu haben, seinen Vater zu töten. Wurde Frank womöglich Opfer eines jahrelangen Streits mit seinem Nachbarn Rudi?

