Richterin Barbara Salesch

Love hurts

SAT.1Staffel 12Folge 2103
Love hurts

Richterin Barbara Salesch

Folge 2103: Love hurts

44 Min.Ab 12

Hausmeister Ben soll seine Ehefrau über Monate mit Nachbarin Valeska betrogen haben. Als Valeska droht, Bens Frau alles zu erzählen, soll er mit einem 20 cm langen Küchenmesser auf Valeska eingestochen haben. Vor Gericht bestreitet Ben nicht nur die Tat, sondern auch, jemals eine Affäre mit Valeska gehabt zu haben. Bens Ehefrau hält zu ihrem Mann und behauptet, dass Valeska eine irre Stalkerin sei. Doch wer hat Valeska dann das Messer in den Bauch gerammt?

