Richterin Barbara Salesch
Folge 2105: Trau dem Schein
44 Min.Ab 12
Wahre Liebe oder Sexsklaverei? Der Langzeitarbeitslose Helmut beteuert, die 20 Jahre jüngere Chinesin Ai aus Liebe geheiratet zu haben - allerdings sprechen alle Indizien für eine Scheinehe. Wollte Ai nur ihre Abschiebung verhindern? Wurde sie zur Prostitution und zur Hochzeit gezwungen? Oder ist Helmut das eigentliche Opfer krimineller Machenschaften?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1