Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Trau dem Schein

SAT.1Staffel 12Folge 2105
Trau dem Schein

Trau dem ScheinJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2105: Trau dem Schein

44 Min.Ab 12

Wahre Liebe oder Sexsklaverei? Der Langzeitarbeitslose Helmut beteuert, die 20 Jahre jüngere Chinesin Ai aus Liebe geheiratet zu haben - allerdings sprechen alle Indizien für eine Scheinehe. Wollte Ai nur ihre Abschiebung verhindern? Wurde sie zur Prostitution und zur Hochzeit gezwungen? Oder ist Helmut das eigentliche Opfer krimineller Machenschaften?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen