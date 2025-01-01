Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 2106
44 Min.Ab 12

Zoff auf dem Campingplatz! Wo sonst nur verkrachte Existenzen ein tristes Dasein führen, streitet sich jetzt eine Tippgemeinschaft um Lotto-Millionen. Hartz IV-Empfängerin Mandy behauptet, dass ihr das Geld gehört, von einer Tippgemeinschaft will sie nichts wissen. Eines Nachts wird sie mit einer Propangasflasche niedergeschlagen. Ist Mandys Schwester Roswitha durchgedreht, weil sie ihren Anteil wollte? Oder machte ein anderer Camper seiner Wut über die hochnäsige Mandy Luft?

