Richterin Barbara Salesch
Folge 2108: Krieg der Omis
43 Min.Ab 12
Zoff unter Schwiegermüttern! Weil die beiden Omas um den dreijährigen Enkel streiten, steht die Ehe von Verena und Thorsten auf dem Spiel. Als sich Verenas Mutter vorübergehend bei dem jungen Ehepaar einquartiert, eskaliert die Situation. Thorsten wird eines Nachts im Schlaf mit einem stumpfen Gegenstand attackiert. Hat Verena ihren Mann angegriffen, weil er gedroht hat, ihre Mutter vor die Tür zu setzen? Oder hatte sonst jemand einen Grund, Thorsten eine Lektion zu erteilen?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
