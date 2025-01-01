Richterin Barbara Salesch
Folge 2108: Zieh Leine!
45 Min.Ab 12
Klara Schuster (36) hat Streit mit ihrem ehemaligen Vermieter Sebastian Leer. Die alleinerziehende Mutter soll den 45-Jährigen die Kellertreppe hinuntergestoßen haben, weil er sie auf die Straße setzen wollte. Die Angeklagte beteuert ihre Unschuld, aber Sebastian Leers Ehefrau belastet sie schwer ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© SAT.1