Richterin Barbara Salesch
Folge 2110: Mischka
44 Min.Ab 12
Rainer führt mit seiner Frau Doris nur noch eine platonische Beziehung, als er sich in die wesentlich jüngere Polin Irina verliebt. Rainer bittet Irina, zu ihm und Doris zu ziehen. So schlägt er gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Irina ist in seiner Nähe und sie kann sich um die bettlägerige Doris kümmern. Doch dann stürzt Doris mit ihrem Gehwagen die Treppe hinunter. Ist Irina zur Mörderin geworden, um Rainer für sich alleine zu haben? Oder hat Doris Selbstmord begangen?
