Richterin Barbara Salesch
Folge 2117: Was ist bloß mit Anna los?
43 Min.Ab 12
Anna hat ihren Vater auf tragische Weise verloren und kann nicht verstehen, dass ihre Mutter Silke bereits ein Jahr später einen neuen Lebensgefährten hat. Hat Anna Marco deshalb brutal zusammengetreten? Oder behauptet Marco das nur, weil er in Anna einen Störfaktor in seiner Beziehung zu Silke sieht? Klar ist, dass Anna etwas Schwerwiegendes belastet. Wurde sie von Marco womöglich sexuell belästigt und hat nur aus Notwehr gehandelt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1