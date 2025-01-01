Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

I'm Blue!

SAT.1Staffel 12Folge 2118
I'm Blue!

I'm Blue!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2118: I'm Blue!

44 Min.Ab 12

Die 25-jährige Sylvia soll ihrem Freund Heiko eine Überdosis Potenzpillen untergejubelt haben, um ihm eine schmerzhafte Lektion zu erteilen. Syliva behauptet, dass Heiko selbst die "Wunderpillen" geschluckt hat, um sich im Swingerclub ohne sie zu amüsieren. Heiko beteuert, dass er Sylvia niemals betrügen würde und noch nie Potenzmittel genommen hat. Aussage gegen Aussage - und die geplante Hochzeit der beiden steht auf dem Spiel ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen