Folge 2123: Tante Mama
"Schlaf mit mir oder ich ruf die Polizei!" Mit diesen Worten soll Kaufhausdetektiv Maik der vermeintlichen Ladendiebin Conny gedroht haben. Doch Maik behauptet das Gegenteil - Conny habe ihm Sex angeboten, damit er von einer Anzeige absieht. Als er abgelehnt hat, soll die junge Frau ihm einen Bleistift ins Auge gerammt haben. Lügt Conny, weil sie Angst hat, das Sorgerecht für die Kinder ihrer verstorbenen Schwester zu verlieren oder ist sie Opfer eines Perversen geworden?
