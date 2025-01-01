Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Mein leibhaftiges Kind

SAT.1Staffel 12Folge 2124
Mein leibhaftiges Kind

Richterin Barbara Salesch

Folge 2124: Mein leibhaftiges Kind

44 Min.Ab 12

Eine Minderjährige als Leihmutter?! Die 16-jährige Lea ist schwanger - von ihrem Freund, wie sie beteuert. Allerdings behauptet das kinderlose Ehepaar Biehl, sie hätten Lea viel Geld geboten, um ein Kind für sie auszutragen. Angeblich hat Lea die Frau nun schwer verletzt. Ist Lea wirklich so weit gegangen, um ihr ungeborenes Baby zu verteidigen?

SAT.1
