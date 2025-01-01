Richterin Barbara Salesch
Folge 2127: Tritte nach Schulschluss
44 Min.Ab 12
"Das werden Sie bereuen, Schlampe" sind die letzten Worte, die Lehrerin Ines von ihrem Schüler Robin hört, als sie ihn aus der Klasse wirft. Kurz darauf wird Ines brutal auf der Lehrertoilette zusammengetreten und dabei von den Tätern gefilmt. Ines ist sich sicher, dass sie von Robin und Lennart angegriffen wurde. Doch warum sollte der eigentlich so brave Lennart bei dieser Tat mitgemacht haben? Was steckt hinter der Gewalttat an der Ulrich-König-Hauptschule in Frankfurt?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1