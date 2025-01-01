Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mittendrin, statt einfach tot

Staffel 12Folge 2129
Mittendrin, statt einfach tot

Folge 2129: Mittendrin, statt einfach tot

44 Min.Ab 12

Als Clara erfährt, dass ihr neuer Freund Benno sechs Jahre wegen Totschlags an seiner Ex im Gefängnis gesessen hat, glaubt sie felsenfest an seine Unschuld. Ein Glaube, den sie beinahe mit dem Leben bezahlt hätte, denn kurz nachdem Clara Benno erzählt, dass sie ein Baby erwartet, wird sie fast zu Tode stranguliert. Als der Verdacht auf Benno fällt, leugnet er erneut und behauptet, dass es ein Unbekannter auf seine Frauen abgesehen hätte. Ist Benno Opfer einer Verschwörung?

