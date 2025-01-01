Mittendrin, statt einfach totJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 2129: Mittendrin, statt einfach tot
44 Min.Ab 12
Als Clara erfährt, dass ihr neuer Freund Benno sechs Jahre wegen Totschlags an seiner Ex im Gefängnis gesessen hat, glaubt sie felsenfest an seine Unschuld. Ein Glaube, den sie beinahe mit dem Leben bezahlt hätte, denn kurz nachdem Clara Benno erzählt, dass sie ein Baby erwartet, wird sie fast zu Tode stranguliert. Als der Verdacht auf Benno fällt, leugnet er erneut und behauptet, dass es ein Unbekannter auf seine Frauen abgesehen hätte. Ist Benno Opfer einer Verschwörung?
