Richterin Barbara Salesch
Folge 2131: COPY & WASTE
45 Min.Ab 12
Cliquen-Leaderin Kira soll auf einem Rock-Konzert ihrer betrunkenen Mitschülerin Melanie mit Zigaretten das Wort "Fake" auf die Stirn gebrannt haben. Schon länger kopierte Melanie den Style der Anführerin und wollte sich schließlich auch noch deren Freund Niklas schnappen. Hat Kira sie deshalb gebrandmarkt? Fest steht jedenfalls: Kira ist nicht die einzige, die ein Problem mit Melanies plötzlichem Style-Wandel hatte ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1