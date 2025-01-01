Zum Inhalt springenBarrierefrei
Au Pair

SAT.1Staffel 12Folge 2134
Folge 2134: Au Pair

44 Min.Ab 12

Mit 1,8 Promille im Blut landet die zwölfjährige Pia auf der Intensivstation und entgeht nur knapp dem Tod. Sie war allein zu Hause und hat sich an der Bowle im Kühlschrank bedient. Hat ihre Mutter Melissa das Mädchen wirklich sich selbst überlassen? Das zumindest behauptet ihr schwedisches Au-Pair-Mädchen Betty. Doch Melissa beteuert, dass es eine Absprache gab und Betty für die Kinderbetreuung eingeteilt war. Lügt die Alleinerziehende aus Angst, ihre Kinder zu verlieren?

SAT.1
