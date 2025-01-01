Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 12Folge 2135
44 Min.Ab 12

Die 16-jährige Isabel hat sich unsterblich in den drogenabhängigen Musiker Flo verliebt. Doch seither gerät die Schülerin mehr und mehr aus der Bahn. Sie schmeißt die Schule, haut von zu Hause ab und greift schließlich selbst zu Drogen. Ihre Mutter Anja ist verzweifelt und will der Beziehung mit Flo unbedingt ein Ende setzen. Als Flo aus dem dritten Stock eines Abbruchhauses gestoßen wird, gerät Anja sofort unter Verdacht ...

SAT.1
