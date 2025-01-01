Richterin Barbara Salesch
Folge 2135: Verlorene Kinder
44 Min.Ab 12
Die 16-jährige Isabel hat sich unsterblich in den drogenabhängigen Musiker Flo verliebt. Doch seither gerät die Schülerin mehr und mehr aus der Bahn. Sie schmeißt die Schule, haut von zu Hause ab und greift schließlich selbst zu Drogen. Ihre Mutter Anja ist verzweifelt und will der Beziehung mit Flo unbedingt ein Ende setzen. Als Flo aus dem dritten Stock eines Abbruchhauses gestoßen wird, gerät Anja sofort unter Verdacht ...
Richterin Barbara Salesch
