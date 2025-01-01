Richterin Barbara Salesch
Folge 2136: Der ehemalige Heckenpenner
44 Min.Ab 12
Die 19-jährige Catrin versteht die Welt nicht mehr, als ihre Mutter Valeska den obdachlosen Freddy von der Straße aufgabelt und in ihrer gemeinsamen Wohnung einquartiert. Kurze Zeit später versagen die Bremsen an Valeskas Auto - sie überlebt den schweren Unfall nur knapp. Hat Catrin die Bremsschläuche am Auto ihrer Mutter manipuliert, in der Annahme, dass Freddy den Wagen fährt? Oder steckt Freddy hinter dem Anschlag, weil er es auf Valeskas Habe abgesehen hat?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1