Richterin Barbara Salesch
Folge 2138: Der Bund für Lebenslänglich
44 Min.Ab 12
Mama heiratet einen Mörder! - Die 18-jährige Lisa fürchtet um das Leben ihrer Mutter Ulrike, als die sich in den lebenslang inhaftierten Kai verliebt. Am Tag der geplanten Hochzeit wird Ulrike in einer Fußgängerunterführung brutal niedergeschlagen - und sie verdächtigt ihre eigene Tochter! Wollte Lisa mit allen Mitteln verhindern, dass ihre Mutter den verurteilten Mörder heiratet? Oder ist Ulrike so verblendet, dass sie ihre wahren Feinde nicht erkennt?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1