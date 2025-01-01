Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verschollen

SAT.1Staffel 12Folge 2139
Folge 2139: Verschollen

44 Min.Ab 12

Katjas Ehemann Ryan verschwand vor 10 Jahren von einem Tag auf den anderen spurlos und ließ sie mit ihrer Tochter Lea allein. Als Ryan eines Tages wieder auftaucht, will Katja nichts mehr von ihm wissen. Zu ihrem Entsetzen verzeiht ihre Tochter allerdings dem Vater. Kurz darauf wird Ryan Opfer eines Steinewerfers. Wollte Katja Ryan töten, weil sie Angst hatte, Lea an ihn zu verlieren? Oder hat noch jemand anderes eine alte Rechnung mit ihm offen?

SAT.1
