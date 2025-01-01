Richterin Barbara Salesch
Folge 2143: Je Regrette ...
45 Min.Ab 12
Die 17-jährige Französin Aurelie verbringt während ihrer Deutschlandreise eine Nacht bei der Familie Bachmann. Dort feiert gerade der 19-jährige Sohn Jonas eine heimliche Party. Aurelie und Jonas kommen sich dabei näher. Als das Mädchen am nächsten Morgen in Jonas' Bett aufwacht, hat sie keinerlei Erinnerung an die Nacht, verspürt aber starke Schmerzen. Aurelie wurde vergewaltigt. Hat Jonas ihr Liquid Ecstasy ins Getränk gemischt, um sich an ihr zu vergehen?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1