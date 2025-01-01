Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ich würde dich so gerne lieben

SAT.1Staffel 12Folge 2319
Ich würde dich so gerne lieben

Ich würde dich so gerne liebenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2319: Ich würde dich so gerne lieben

45 Min.Ab 12

Die 35-jährige Anne-Lene behauptet seit der Geburt ihres Sohnes vor einem halben Jahr, dass das Kind, das ihr an die Brust gelegt wurde, nicht ihr leibliches ist. Ihre verzweifelte Suche nach ihrem richtigen Sohn und der Wahrheit geht so weit, dass sie anfängt, eine andere Familie zu terrorisieren. Auch ihre Ehe ist mittlerweile gescheitert. Spielen Depressionen der Angeklagten einen bösen Streich? Oder wurden die Kinder tatsächlich vertauscht?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen