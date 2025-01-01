Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die gekaufte Braut

SAT.1Staffel 12Folge 2321
Die gekaufte Braut

Richterin Barbara Salesch

Folge 2321: Die gekaufte Braut

45 Min.Ab 12

Die gutaussehende Russin Larisa Lempert lernte über eine russische Partnervermittlung ihren jetzigen Ehemann Detlef kennen. Die Ehe ermöglichte ihr den dauerhaften Aufenthalt in Deutschland. Nun soll sie versucht haben, Detlef umzubringen. Hatte sie es von Anfang an nur auf sein Geld und ein sorgloses Leben in Deutschland abgesehen? Oder steckt in Wahrheit Detlefs Ex-Frau hinter der Tat?

