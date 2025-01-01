Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ja, Meika will!

SAT.1Staffel 12Folge 2323
Ja, Meika will!

Ja, Meika will!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2323: Ja, Meika will!

44 Min.Ab 12

Klaus Kettenmachers Frau Meika hat sich im Urlaub in den Tauchlehrer Jamaine Bolt verguckt. Als dieser ihr schließlich nach Deutschland folgt, entscheidet sich Meika für ihre Urlaubsliebe. Ein Schock für Klaus! Hat er Jamaine deswegen auf dem Starkbierfest niedergeschlagen? Oder steckt Tine Fetzer - Meikas beste Freundin - dahinter? Denn auch sie teilt ein Geheimnis mit dem sexy Jamaikaner ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen