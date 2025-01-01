Richterin Barbara Salesch
Folge 2323: Ja, Meika will!
44 Min.Ab 12
Klaus Kettenmachers Frau Meika hat sich im Urlaub in den Tauchlehrer Jamaine Bolt verguckt. Als dieser ihr schließlich nach Deutschland folgt, entscheidet sich Meika für ihre Urlaubsliebe. Ein Schock für Klaus! Hat er Jamaine deswegen auf dem Starkbierfest niedergeschlagen? Oder steckt Tine Fetzer - Meikas beste Freundin - dahinter? Denn auch sie teilt ein Geheimnis mit dem sexy Jamaikaner ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1