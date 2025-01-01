Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 2325
Folge 2325: In Hass ertränkt

44 Min.Ab 12

Zwei Monate ist es her, als Tim unter mysteriösen Umständen bei einer Klassenfahrt ertrank - angeblich ohne Verschulden der aufsichtführenden Lehrerin. Jetzt ist die Pädagogin tot. Eine erste heiße Spur führt zu der Mutter des ertrunkenen Schülers. Angeblich soll sie den Tod ihres Sohnes gerächt und die Lehrerin in deren Wanne ertränkt haben. Aber ist der Mord an Anita G. tatsächlich der Racheakt einer verzweifelnden Mutter oder gibt es andere Gründe für den Tod der Lehrerin?

SAT.1
