Richterin Barbara Salesch
Folge 2327: Die Fratze
45 Min.Ab 12
Innerhalb einer Woche werden in Hamburg zwei Frauen Opfer von brutalen Vergewaltigungen durch einen maskierten Unbekannten. Mussten die Frauen leiden, weil sie den Angeklagten Stefan Krämer abblitzen ließen? Die Staatsanwaltschaft hat eindeutige Beweise und ist sich sicher, den richtigen Täter gefunden zu haben - bis die "Fratze" plötzlich wieder eiskalt zuschlägt!
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1